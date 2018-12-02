"Голден Стэйт" проиграл "Детройту", несмотря на 55 очков Дюранта и Карри

"Детройт" на своей площадке обыграл "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА - 111:102. Форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант набрал в этой встрече 28 очков, защитник Стеф Карри - 27.

"Вашингтон" победил "Бруклин" - 102:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уизардз" Джон Уолл, набравший 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Голден Стэйт" - 111:102 (24:24, 30:22, 31:32, 26:24)

Д: Гриффин (26), Джонсон (19), Джексон (17).

Г: Дюрант (28), Карри (27), Томпсон (21).

"Вашингтон" - "Бруклин" - 102:88 (24:19, 18:20, 26:19, 34:30)

В: Уолл (30), Бил (22), Моррис (20).

Б: Крэбб (14), Холлис-Джефферсон (11), Кэрролл (10).