"Голден Стэйт" продлил победную серию до семи матчей

"Голден Стэйт" на выезде нанес поражение "Орландо" (118:98) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 27 очков. Его партнер по задней линии калифорнийцев Клэй Томпсон отметился 21 баллом. На двоих они забросили 15 трехочковых.

У "Мэджик" дабл-даблами отметились защитник Элфрид Пэйтон и центровой Бисмак Бийомбо. Победная серия "Голден Стэйт" достигла семи игр.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" – "Голден Стэйт" – 98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26)

О: Пэйтон (23 + 10 передач), Бийомбо (12 + 14 подборов), Джефф Грин (12), Уотсон (12), Вучевич (12), Ибака (10).

Г: Ст. Карри (27), К. Томпсон (21), Дюрант (15 + 10 подборов), Пачулия (14), Макги (13), Маккоу (10), Др. Грин (6 + 10 подборов).