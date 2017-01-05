"Голден Стэйт" продлил победную серию

"Голден Стэйт" на своем паркете переиграл "Портленд" в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Сакраменто" проиграл "Майами", а "Клипперс" одолел "Мемфис".

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Майами" - 102:107 (25:30, 34:34, 22:23, 21:20)

С: Лоусон (15), Аффлало (15), Темпл (15).

М: Джонсон (23), Драгич (19), Джонсон (14).

"Клипперс" - "Мемфис" - 115:106 (30:29, 23:34, 36:22, 26:21)

К: Риверс (28), Кроуфорд (22), Редик (19).

М: Газоль (23), Конли (17), Рэндолф (13), Аллен (13).

"Голден Стэйт" - "Портленд" - 125:117 (40:34, 29:37, 30:21, 26:25)

Г: Карри (35), Дюрант (30), Томпсон (14).

П: Макколлум (35), Крэбб (18), Пламли (16).