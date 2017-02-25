"Голден Стэйт" пожаловался на Шакила О’Нила

Представители "Голден Стэйт" обратились в компанию "Тернер Спортс", которой принадлежит канал TNT, утверждает ESPN. Именно на этом канале работает в качестве ведущего и эксперта член Зала славы Шакил О’Нил. Он ведет собственную рубрику Shaqtin' a Fool, в которую включает самые курьезные моменты прошедшей недели. Ее регулярным участником является центровой "Уорриорз" Джавал Макги.

Несколько дней назад в связи с перерывом на Матч звезд О’Нил вместо выпуска Shaqtin' a Fool показал пародийный трейлер на фильм "Доктор Стрэндж", главным героем которого стал его "любимчик" Макги. После этого между ними завязалась перепалка в "Твиттере". Макги и О’Нил обменялись нецензурными высказываниями в адрес друг друга, после чего ветеран пообещал выяснить, насколько крут его оппонент в реальности, при личной встрече.

Представители "Голден Стэйт" выразили руководству канала обеспокоенность в связи с постоянными попаданиями Макги в Shaqtin' a Fool. По их мнению, это создает негативный портрет центрового и наносит необоснованный вред его репутации. По информации ESPN, в "Тернер Спортс" произошло внутреннее обсуждение этого вопроса сразу после обмена любезностями в "Твиттере".