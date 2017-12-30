"Голден Стэйт" потерпел восьмое поражение в сезоне, уступив "Шарлотт"

"Голден Стэйт" на своем паркете потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НБА от "Шарлотт" (100:111). Для лидеров турнира это поражение стало восьмым в сезоне. Для "Хорнетс" эта победа стала второй в пяти последних встречах.

Отметим, что форвард проигравших Дрэймонд Грин отметился дабл-даблом, набрав 8 очков. В его активе 11 подборов + 16 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стейт" - "Шарлотт" - 100:111 (29:32, 24:21, 22:26, 25:32).

"Г": Дюрант (27), Томпсон (24), Ливингстон (12), Грин (8+11+16).

"Ш": Ховард (29), Уокер (16), Батюм (15).