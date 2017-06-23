"Голден Стэйт" подписал Криса Буше, заключив первое двустороннее соглашение в НБА

"Голден Стэйт" заключил соглашение с центровым Крисом Буше из Университета Орегона. Как сообщает The Vertical, с 24-летним канадцем был подписан двусторонний контракт, который стал первым в НБА после того, как это стало возможным в связи с включением данного пункта в коллективное соглашение.

Таким образом, Буше будет получать 75 тысяч долларов в год, выступая за фарм-клуб, а при приглашении в основой состав его зарплата будет равна минимальному контракту лиги. Такой вариант позволит "Голден Стэйт" не включать форварда в состав из 15 игроков, но владеть правами на него.