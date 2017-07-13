"Голден Стэйт" подписал Касспи

"Голден Стэйт" на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом Омри Касспи. Подробности сделки не разглашаются. По неофициальной информации, соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано на один год. За "Уорриорз" он будет выступать под 18-м номером.

Минувший сезон израильский баскетболист начал в "Сакраменто", после чего был обменян в "Нью-Орлеан", был отчислен "Пеликанс" и завершал сезон в "Миннесоте". Всего он принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 5,2 очка и делая 3,1 подбора.