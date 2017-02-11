"Голден Стэйт" "подколол" Уэстбрука

"Голден Стэйт" в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата НБА против "Оклахомы" решил "подколоть" соперника. На изображении превью к этой встрече в социальных сетях "Уорриорз" не поставили лидера "Тандер" Рассела Уэстбрука. На картинке запечатлены Кевин Дюрант и Андре Роберсон.

Напомним, что для Дюранта, который с самого начала карьеры играл за "Оклахому" и перешел в "Голден Стэйт" прошлым летом, эта встреча станет первой на паркете бывшей команды. Поединок начнется в 04.30 по московскому времени.