"Голден Стэйт" победил "Чикаго", Томпсон и Карри набрали 68 очков на двоих

"Голден Стэйт" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА. В составе "Уорриорз" более половины очков набрали Клэй Томпсон и Стефен Карри - 38 и 30 соответственно.

НБА

Регулярный сезон

"Оклахома-Сити" - "Лейкерс" - 114:90 (33:25, 27:29, 33:18, 21:18)

О: Энтони (27), Адамс (21 + 10 подборов), Уэстбрук (19), Джордж (13).

Л: Рэндл (16), Колдуэлл-Поуп (10).

"Милуоки" - "Майами" - 101:106 (25:30, 32:22, 22:26, 22:28)

Мил: Миддлтон (25), Адетокумбо (22 + 10 подборов), Снелл (12), Бледсоу (11), Хэнсон (10 + 10 подборов).

Май: Уайтсайд (27 + 13 подборов), Драгич (15), Олиник (15), Ричардон (14), Эллингтон (11).

"Мемфис" - "Нью-Йорк" - 105:99 (32:31, 29:22, 27:20, 17:26)

М: Эванс (23 + 10 передач), Грин (18 + 13 подборов), Брукс (17), Мартин (17).

Н: Порзингис (21), Кантер (20), Ли (18), Бизли (18), Хардуэй (16).

"Чикаго" - "Голден Стэйт" - 112:119 (40:38, 26:25, 12:32, 34:24)

Ч: Мироти (24), Лопес (16), Данн (16), Портис (12), Маркканен (11), Валентайн (10).

Г: Томпсон (38), Карри (30), Дюрант (19), Пачулия (6 + 11 подборов).