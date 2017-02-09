"Голден Стэйт" победил "Чикаго", "Бостон" уступил "Сакраменто"

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Чикаго" – 123:92. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Клэй Томпсон, набравший 28 очков. Форварду "Воинов" Кевину Дюранту не хватило трех передач до трипл-дабла. Отметим, что участия в поединке не принимали лидеры "Буллз" Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд.

В другом матче "Бостон" на выезде уступил "Сакраменто" (92:108). По 26 очков набрали защитники обеих команд Айзея Томас и Даррен Коллисон. "Кингз" прервали серию побед "Кельтов", насчитывавшую семь игр.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" – "Бостон" – 108:92 (19:28, 30:21, 28:22, 31:21)

"Голден Стэйт" – "Чикаго" – 123:92 (30:17, 25:24, 31:29, 37:22)