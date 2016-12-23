"Голден Стэйт" победил "Бруклин", отыгравшись с "-16"

"Голден Стэйт" переиграл "Бруклин" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 117:101. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Нетс" Брук Лопес, набравший 28 очков. Отметим, что по ходу встречи команда Михаила Прохорова вела с преимуществом в 16 очков, но это не спасло ее от поражения.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Голден Стэйт" – 101:117 (34:33, 31:16, 19:39, 17:29)

Б: Б. Лопес (28), Килпатрик (14), Холлис-Джефферсон (13).

Г: Дюрант (26), К. Томпсон (23), Пачулия (15 + 14 подборов), Ст. Карри (15).

"Нью-Йорк" – "Орландо" – 106:95 (27:19, 30:28, 24:25, 25:23)

Н: Роуз (19), Эрнангомес (15), К. Энтони (15).

О: Ибака (23 + 10 подборов), Фурнье (21), Вучевич (10).