06:20 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Голден Стэйт" победил "Бостон", "Нью-Орлеан" обыграл "Портленд"

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"Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победил "Бостон" со счетом 104:88. Самым результативным в составе победителей стал Клэй Томпсон, набравший 28 очков. На счету Кевина Дюранта 23 очка и 10 подборов. Стефен Карри набрал 16 очков. В составе "Бостона" Айзею Томас набрал 18 очков, а Эйвери Брэдли сделал дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).

В другой встрече "Нью-Орлеан" обыграл "Портленд" со счетом 113:101. В составе победителей 38 очков набрал Энтони Дэвис. В составе гостей на счету Дэмьэна Лилларда 27 очкоа, а Си Джей Макколум набрал 24 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Голден Стэйт" – 88:104 (27:29, 21:26, 9:31, 31:18)

Б: Томас (18), Брэдли (17 + 10 подборов).

Г: Томпсон (28), Дюрант (23 + 10 подборов), Карри (16). 

"Нью-Орлеан" – "Портленд" – 113:101 (31:28, 33:23, 24:24, 25:26)

Н: Дэвис (38), Холидей (21).

П: Лиллард (27), Макколлум (24).

 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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