08:56 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Голден Стэйт" переиграл "Юту"

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"Голден Стэйт" продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до 5 матчей. Сегодня "Уорриорз" переиграли "Юту", прервав победную серию "Джаз" из 4-х встреч.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри, записавший на свой счет 25 очков, 3 подбора, 4 результативные передачи и 3 перехвата.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" - "Юта" - 104:74 (19:15, 36:18, 27:21, 22:20)

Г: Карри (25), Дюрант (22), Томпсон (17).

Ю: Джонсон (14), Лайлс (11), Инглс (11), Гобер (11).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Проба положительна

Переиграл? У вас обычно +20 это разгром, а тут...и где упоминание о матче Лейкерс и очередной шедевральной игры лучшего баскетболиста России?!

09:11

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