"Голден Стэйт" переиграл "Юту"

"Голден Стэйт" продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до 5 матчей. Сегодня "Уорриорз" переиграли "Юту", прервав победную серию "Джаз" из 4-х встреч.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри, записавший на свой счет 25 очков, 3 подбора, 4 результативные передачи и 3 перехвата.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" - "Юта" - 104:74 (19:15, 36:18, 27:21, 22:20)

Г: Карри (25), Дюрант (22), Томпсон (17).

Ю: Джонсон (14), Лайлс (11), Инглс (11), Гобер (11).