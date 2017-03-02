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"Голден Стэйт" отчислил Кальдерона сразу после подписания контракта с ним

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Защитник Хосе Кальдерон не будет играть в "Голден Стэйт". Клуб отчислил его практически сразу после подписания контракта. Это связано с решением "Уорриорз" в связи с травмой Кевина Дюранта подписать более подходящего ему на замену Мэтта Барнса. Отметим, что за несколько часов, в течение которых Кальдерон был игроком "Уорриорз", он заработал 415 тысяч долларов.

Ранее в этом сезоне Кальдерон играл за "Лейкерс", который выкупил его контракт, чтобы испанец мог найти себе новую команду. Теперь он займется новым поиском. Интерес к нему проявляет "Атланта", которой необходим разыгрывающий.

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Материалы REN-TV

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