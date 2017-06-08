06:49 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Голден Стэйт" одержал третью победу над "Кливлендом" в финале НБА

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"Голден Стэйт" нанес поражение "Кливленду" в третьем матче финала плей-офф НБА со счетом 118:113. Самым результативным игроком встречи стал лидер уступившей команды Леброн Джеймс, набравший 39 очков и сделавший 11 подборов. Для "Уорриорз" эта победа стала третьей кряду - команда может оформить чемпионство уже в следующей игре, которая также пройдет в Кливленде. 

НБА

Плей-офф

Финал

Третий матч

"Кливленд" – "Голден Стэйт" – 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)

К: Джеймс (39 + 11 подборов), Ирвинг (38), Смит (16).

Г: Дюрант (31), Томпсон (30), Карри (26 + 13 подборов).

Счет в серии - 0-3 (91:113, 113:132)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Angeldust

Психология. В концовке Кливленд боялся ошибиться, боялся проиграть.

08:14

oleg.bob

Зараза, этот Голден!!!

07:58

Rabinovich

да уж, печально. ГС уже чемпион и вопрос только установит или нет вечный рекорд по победам

07:51

БигБосс

WTF !!!! фактически проиграли на последней минуте, когда при 113-111 Корвер не забил треху. А Дюрант забил. Попади Кайл, и было бы 116-111 и все ИМХО..... Или сделай шаг и двуху забей ...... Не порадовали (

07:39

maxcds

Дюрант все забил в решающий момент. Ирвинг был в огне, окромя, опять же, концовки.

07:33

Алексей Х

redgy Кто бы сомневался.. 07:07 Я например сомневался, и что? Дело и шло к 2-1, но странный провал в концовке...

07:28

Восставший из пепла

Кевин Дюрант!!!!! Во это концовка! 11 очков подряд Золотых в последние минуты игры!

07:16

spadin

До вечного рекорда 1 победа.Смотрел 2 половину-Кавс был лучше кроме последних 3 минут,ведя 113-107 проиграл концовку 0-11,теперь воины в 4-ой игре костьми лягут ради победы.

07:11

redgy

Кто бы сомневался..

07:07