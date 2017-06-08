"Голден Стэйт" одержал третью победу над "Кливлендом" в финале НБА

"Голден Стэйт" нанес поражение "Кливленду" в третьем матче финала плей-офф НБА со счетом 118:113. Самым результативным игроком встречи стал лидер уступившей команды Леброн Джеймс, набравший 39 очков и сделавший 11 подборов. Для "Уорриорз" эта победа стала третьей кряду - команда может оформить чемпионство уже в следующей игре, которая также пройдет в Кливленде.

НБА

Плей-офф

Финал

Третий матч

"Кливленд" – "Голден Стэйт" – 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)

К: Джеймс (39 + 11 подборов), Ирвинг (38), Смит (16).

Г: Дюрант (31), Томпсон (30), Карри (26 + 13 подборов).

Счет в серии - 0-3 (91:113, 113:132)