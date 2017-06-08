"Голден Стэйт" одержал третью победу над "Кливлендом" в финале НБА

"Голден Стэйт" нанес поражение "Кливленду" в третьем матче финала плей-офф НБА со счетом 118:113. Самым результативным игроком встречи стал лидер уступившей команды Леброн Джеймс, набравший 39 очков и сделавший 11 подборов. Для "Уорриорз" эта победа стала третьей кряду - команда может оформить чемпионство уже в следующей игре, которая также пройдет в Кливленде.
НБА
Плей-офф
Финал
Третий матч
"Кливленд" – "Голден Стэйт" – 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)
К: Джеймс (39 + 11 подборов), Ирвинг (38), Смит (16).
Г: Дюрант (31), Томпсон (30), Карри (26 + 13 подборов).
Счет в серии - 0-3 (91:113, 113:132)
Angeldust
Психология. В концовке Кливленд боялся ошибиться, боялся проиграть.
08:14
oleg.bob
Зараза, этот Голден!!!
07:58
Rabinovich
да уж, печально. ГС уже чемпион и вопрос только установит или нет вечный рекорд по победам
07:51
БигБосс
WTF !!!! фактически проиграли на последней минуте, когда при 113-111 Корвер не забил треху. А Дюрант забил. Попади Кайл, и было бы 116-111 и все ИМХО..... Или сделай шаг и двуху забей ...... Не порадовали (
07:39
maxcds
Дюрант все забил в решающий момент. Ирвинг был в огне, окромя, опять же, концовки.
07:33
Алексей Х
redgy Кто бы сомневался.. 07:07 Я например сомневался, и что? Дело и шло к 2-1, но странный провал в концовке...
07:28
Восставший из пепла
Кевин Дюрант!!!!! Во это концовка! 11 очков подряд Золотых в последние минуты игры!
07:16
spadin
До вечного рекорда 1 победа.Смотрел 2 половину-Кавс был лучше кроме последних 3 минут,ведя 113-107 проиграл концовку 0-11,теперь воины в 4-ой игре костьми лягут ради победы.
07:11
redgy
Кто бы сомневался..
07:07