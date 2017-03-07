"Голден Стэйт" одержал победу над "Атлантой"

"Голден Стэйт" на выезде обыграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:111. Самыми результативным игрокми встречи стали защитники "Уорриорз" Стефан Карри и Андре Игудала, набравшие по 24 очка. В еще одном поединке "Детройт" одержал победу над "Чикаго" - 109:95.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Голден Стэйт" - 111:119 (42:35, 24:26, 24:33, 21:25)

А: Шредер (23), Миллсэп (20+10 подборов), Хардуэй (19).

Г: Карри (24), Игудала (24), Томпсон (13).

"Детройт" - "Чикаго" - 109:95 (14:26, 37:29, 28:24, 30:16)

Д: Джексон (26), Луэр (16), Харрис (13).

Ч: Батлер (27), Лопес (18), Пэйн (14).