"Голден Стэйт" одержал девятую победу подряд, обыграв Лейкерс"

"Голден Стэйт" на выезде обыграл "Лейкерс" (114:116 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА. Для гостей эта победа стала девятой подряд. Хозяева, в свою очередь, потерпели третье поражение кряду.

Самыми результативным игроком встречи стали форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл - 36 очков и 11 подборов. У "Лейкерс" точнее всех был его коллега по амплуа Кайл Кузма (25).

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Голден Стэйт" - 114:116 ОТ (24:32, 29:25, 29:26, 20:19, 12:14)

"Л": Кузма (25), Ингрэм (19), Болл (16).

"Г": Дюрант (36+11 подборов), Томпсон (17+10 подборов), Касспи (14+10 подборов).