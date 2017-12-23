"Голден Стэйт" одержал 11-ю победу подряд, обыграв "Лейкерс"

"Голден Стэйт" дома обыграл "Лейкерс" (113:106) в матче регулярного чемпионата НБА. Для "Уорриорз" эта победа стала 11-й подряд. Калифорнийцы, в свою очередь, потерпели четвертое поражение в пяти последних играх.

В составе победителей самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, на счету которого 33 очка. Его партнеры по команде Джордан Белл и Дрэймонд Грин оформили по дабл-даблу (20+10 подборов и 13+11 подборов соответственно). У проигравших по дабл-даблу оформили Кайл Кузма (27 очков + 14 подборов) и Джулиус Рэндл (21 + 10 подборов).

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" - "Лейкерс" - 113:106 (27:24, 34:20, 23:28, 29:34)

"Г": Дюрант (33), Белл (20+10), Томпсон (16), Грин (13+11).

"Л": Кузма (27+14), Болл (24), Рэндл (21+10), Ингрэм (12).