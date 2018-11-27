"Голден Стэйт" обыграл "Орландо", Дюрант набрал 49 очков

"Голден Стэйт" выиграл у "Орландо" (116:110) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант, который набрал 49 очков, сделал 6 подборов и 9 передач. У гостей лучшим снайпером стал Никола Вучевич - 30 очков, 12 подборов и 6 передач. 28 очков набрал Терренс Росс.

"Голден Стэйт" после этой игры занимает второе место в Западной конференции. "Орландо" занимает восьмое место на Востоке.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" - "Орландо" - 116:110 (26:25, 21:39, 32:19, 37:27)

27 ноября.

Все про НБА - здесь.