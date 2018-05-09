"Голден Стэйт" обыграл "Нью-Орлеан" и вышел в полуфинал НБА

"Голден Стэйт" на своем паркете переиграл "Нью-Орлеан" в 5-м матче 1/4 финала НБА (113:104). "Уорриорз" выиграл серию со счетом 4-1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл - 34 очка и 19 подборов.

В полуфинале "Голден Стэйт" встретится с "Хьюстоном", который выиграл у "Юты" (4-1).

НБА

Плей-офф

1/4 финала

5-й матч

"Голден Стэйт" - "Нью-Орлеан" - 113:104 (32:26, 27:30, 36:19, 18:29)

Г: Карри (28), Дюрант (24), Томпсон (23)

Н: Дэвис (34 + 19 подборов), Холидэй (27 + 10 подборов + 11 передач), Миротич (12)

Счет в серии: 4-1.