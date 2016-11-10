"Голден Стэйт" обыграл "Даллас", "Портленд" уступил "Клипперс"

В матче регулярного чемпионата "Голден Стэйт" обыграл "Даллас" - 116:95. Форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, сделал дабл-дабл, набрав 28 очков и совершив подборов.

В другой встрече "Портленд" в гостях уступил "Клипперс" - 80:111. Самым результативным игроком стал форвард клуба из Лос-Анджелеса Блэйк Гриффин, набравший 22 очка.

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" - "Даллас" - 116:95 (34:15, 33:21, 17:32, 32:27)

Г: Дюрант (28), Карри (24), Томпсон (20)

Д: Барнс (25), Андерсон (16), Пауэлл (14).

"Клипперс" - "Портленд" - 111:80 (36:16, 25:16, 32:18, 18:30)

К: Гриффин (22), Пол (19), Джордан (16)

П: Напьер (11).