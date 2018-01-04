"Голден Стэйт" обыграл "Даллас", "Бруклин" вырвал победу у "Миннесоты"

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" обыграл на выезде "Даллас" со счетом 125:122.
НБА
Регулярный чемпионат
"Даллас" – "Голден Стэйт" – 122:125 (26:35, 35:32, 28:24, 33:34)
Д: Мэттьюс (22), Пауэлл (21), Барнс (18), Смит (14), Бареа (13), Новицки (12), Феррелл (11).
ГС: Карри (32), Томпсон (25), Дюрант (25), Грин (18).
"Бруклин" – "Миннесота" – 98:97 (24:22, 24:21, 23:30, 27:24)
Б: Динуайдди (26), Харрис (17), Холлис-Джефферсон (10).
М: Батлер (30), Уиггинс (17), Таунс (16), Джонс (11), Кроуфорд (10).
"Майами" – "Детройт" – 111:104 (24:29, 32:23, 25:29, 30:23)
М: Олиник (25), Драгич (24), Ричардсон (22), Джонсон (16), Эллингтон (12), Уайтсайд (10).
Д: Харрис (19), Баллок (17), Марьянович (15), Брэдли (15), Байкс (14), Кеннард (13).