"Голден Стэйт" объявил о подписании контракта с Дюрантом

Форвард Кевин Дюрант подписал новый контракт с "Голден Стэйт", сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.

По информации ESPN, игрок подписал двухлетний контракт на сумму 61,5 миллиона долларов. 30-летний баскетболист может расторгнуть контракт после первого года.

Дюрант выступает за "Голден Стэйт" два года. Он дважды становился MVP финальной серии плей-офф. В прошедшем сезоне в среднем за игру он набирал по 26,4 очка, совершал по 6,8 подбора и отдавал по 5,4 передачи. В плей-офф в его активе в среднем было по 29 очков, 7,8 подбора и 4,7 передачи.