"Голден Стэйт" обеспечил себе место в плей-офф 25 февраля, установив рекорд НБА

"Голден Стэйт" после победы над "Бруклином" (112:95) в матче регулярного чемпионата обеспечил себе место в плей-офф НБА 25 февраля. "Уорриорз" уже не опустится ниже восьмого места в Западной конференции, позволяющего побороться за чемпионство.

Подопечные Стива Керра стали первой командой, оформившей выход в плей-офф, и установили рекорд лиги. Для этого "Голден Стэйт" понадобилось провести 58 матчей и одержать в них 49 побед. Напомним, что в прошлом сезоне "Уорриорз" показали такой же результат, но сделали это 27 февраля.