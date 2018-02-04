"Голден Стэйт" неожиданно уступил "Денверу", "Миннесота" победила "Нью-Орлеан"

"Миннесота" на своей площадке обыграла "Нью-Орлеан" со счетом 118:107 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, сделавший дабл-дабл (22 + 16 подборов), у Джимми Батлера 30 очков.

В другой встрече "Денвер" неожиданно обыграл "Голден Стэйт", при том, что у "Уорриорз" все лидеры – Кевин Дюрант (31 очко) и Стефен Карри (24) были на площадке.

"Юта" в гостях победила "Сан-Антонио" (120:111), Рики Рубио записал на свой счет 34 очка и 9 передач.

НБА

Регулярный сезон

"Миннесота" – "Нью-Орлеан" – 118:107 (37:29, 29:24, 29:28, 23:26)

М: Батлер (30), Таунс (22 + 16 подборов), Уиггинс (15)

Н-О: Дэвис (38), Миротич (18 + 12 подборов), Диалло (10 + 10 подборов)

"Сан-Антонио" – "Юта" – 111:120 (24:33, 25:28, 29:26, 33:33)

С-А: Олдридж (31), Джинобили (13), Паркер (11 + 9 передач)

Ю: Рубио (34 + 9 передач), О'Нил (18), Фаворс (14)

"Денвер" – "Голден Стэйт" – 115:108 (29:32, 26:24, 22:27, 38:25)

Д: Бартон (25), Йокич (19), Харрис (16)

Г-С: Дюрант (31), Карри (24), Томпсон (16)