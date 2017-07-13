"Голден Стейт" назван командой года по версии ESPY

Чемпион прошедшего сезона НБА "Голден Стэйт" получил престижную премию ESPY в номинации "Команда года". В борьбе за эту награду "Уорриорз" обошли "Чикаго Кабс", "Клемсон Тайгерс", "Питтсбург", "Нью-Ингленд Пэтриотс", "Саут Каролина Геймкокс" и женскую сборную США по спортивной гимнастике.

В номинации "Лучший спортсмен" победу одержал Рассел Уэстбрук из "Оклахомы". В споре за этот приз он опередил Сидни Кросби ("Питтсбург"), бейсболиста Криса Брайанта ("Чикаго Кабс") и 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.

Лучшей спортсменкой была названа четырехкратная чемпионка Рио-2016 Симона Байлс. Она превзошла Серену Уильямс (теннис) Кэти Ледецки (плавание) и Кэндис Паркер ("Лос-Анджелес Спаркс", ВНБА).