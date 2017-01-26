"Голден Стэйт" нанес поражение "Шарлотт", Дюрант набрал 33 очка

"Голден Стэйт" переиграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 113:103. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, набравший 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" – "Голден Стэйт" – 103:113 (28:29, 19:24, 33:22, 23:38)

Ш: Уокер (26), Батюм (16), Кидд-Гилкрист (15).

Г: Дюрант (33), Карри (28), Томпсон (19).

"Мемфис" – "Торонто" – 101:99 (32:34, 24:23, 31:20, 14:22)

М: М. Газоль (42), Рэндолф (16), Аллен (15 + 11 подборов).

Т: Лоури (29), Пауэлл (21), Джозеф (15).

"Нью-Орлеан" – "Оклахома-Сити" – 105:114 (20:33, 25:31, 37:28, 23:22)

Н: Мур (18), Хилл (14), Холидэй (14).

О: Уэстбрук (27 + 12 подборов + 10 передач), Адамс (20 + 11 подборов).