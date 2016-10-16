"Голден Стэйт" нанес поражение "Лейкерс", Мозгов набрал 10 очков

"Голдент Стэйт" нанес поражение "Лейкерс" в предсезонном матче со счетом 112:107. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Клэй Томпсон, набравший 24 очка. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на паркете 22 минуты 8 секунд, набрал 10 очков и сделал 4 подбора.

НБА

Предсезонный матч

"Лейкерс" – "Голден Стэйт" – 107:112 (25:40, 22:34, 32:22, 28:16)

Л: Янг (17), Кларксон (15), Ингрэм (12), МОЗГОВ (10).

Г: Томпон (24), Дюрант (17), Карри (14), Маккоу (13).