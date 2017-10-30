"Голден Стэйт" хочет продлить контракт с Керром летом 2018 года

Руководство "Голден Стэйт" во главе с владельцем Джо Лэйкобом и генеральным менеджером Бобом Майерсом намерено продлить контракт с главным тренером команды Стивом Керром летом 2018 года, сообщает The Athletic. В середине октября специалист заявлял, что пока не готов продлевать соглашение.

По информации источника, стороны приступили к обсуждению деталей новой сделки.

- Мой контракт рассчитан на два года. Мне хотелось бы удостовериться, что здоровье не помешает мне в этом, - сказал Керр. - Не думаю, что возникнут какие-то сложности.

Напомним, Керр, под руководством которого "Уорриорз" выиграли два титула чемпионов НБА за три года, продолжает страдать от головных болей и головокружения после череды операций на спине, которые он перенес в 2015 году.