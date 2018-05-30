Главный тренер "Кливленда": "Будем использовать нескольких игроков против Карри"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лью рассказал, что планирует сдерживать защитника "Голден Стэйт" Стефена Карри с помощью нескольких игроков. Команды встретятся в финале плей-офф НБА в четвертый раз подряд. Карри в среднем за матч набирает 24,8 очка, делает 6,1 подбора и 4,9 перадачи.

– Мы будем использовать нескольких парней, чтобы противостоять Стефену, – приводит USA Today слова 41-летнего специалиста. – Он сильный игрок и будет делать много бросков. Мы хотим отнять у него такую возможность.

Первые два матча пройдут на площадке "Уорриорз" – 1 июня в 4:00 (мск) и 4 июня в 3:00 (мск).