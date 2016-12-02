Главный тренер "Клипперс" оштрафован за оскорбление судьи

Главный тренер "Клипперс" Док Риверс оштрафован НБА за свое поведение в матче регулярного чемпионата НБА с "Бруклином" (122:127). Как сообщает ESPN, наставник команды из Нью-Йорка заплатит 15 тысяч долларов за оскорбление арбитра встречи Кена Мауэра и отказ покидать площадку после удаления. На данный момент "Клипперс" занимает 3-е место в Западной конференции.