Главный тренер "Голден Стэйт" выбыл из строя на неопределенный срок

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр может выбыть из строя на длительный срок. Специалист из-за болезни пропустил третий матч первого раунда плей-офф НБА с "Портлендом" (119:113, 3-0). Как сообщает AFP, точный диагноз не разглашается, но проблема может быть связана с позвоночником. Из-за подобных проблем в 2015 году Керр перенес операцию. Сейчас он вынужден пропускать не только матчи, но и тренировки. По данным источника, специалист даже испытывает трудности при ходьбе, что говорит о серьезности недуга.

В отсутствие Керра с командой работает его помощник Майк Браун. Предполагается, что серию с "Портлендом" Керр точно пропустит до конца. Но его отсутствие может быть более продолжительным.