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10:41 | Баскетбол — НБА

Главный тренер "Детройта": "Отказался бы от драфта"


Главный тренер "Детройта" Стэн Ван Ганди считает, что все клубы НБА должны отказаться от идеи драфта. По его словам, необходимо создать рынок свободных агентов, однако клубы должны соблюдать потолок зарплат.

- Я бы избавился от него, просто избавился бы от драфта совсем, - цитирует ESPN Ван Ганди. - Единственное, надо подумать о потолке зарплат. Надо сделать так, чтобы все новички выходили на рынок свободных агентов, но если ты хочешь дать кому-то 50 миллионов в год, хорошо, но ты не должен превышать потолок зарплат.

 
 
 
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