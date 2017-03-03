Гибсон забросил мяч со своей половины площадки

Нападающий "Оклахомы" Тадж Гибсон эффектно завершил вторую четверть матча регулярного чемпионата НБА против "Портленда". Форвард за секунды до конца первой половины забросил мяч в корзину со своей половины площадки, примерно с 20 метров.
Текущий сезон 31-летний баскетболист начинал в "Чикаго", а недавно был обменян в "Оклахому". За "Тандер" он провел 3 матча, в которых в среднем набирал по 83, очка и 4 подбора за игру.
Taj Gibson with the most casual 70-foot buzzer beating shot you're ever gonna see... pic.twitter.com/0upl735zHB– Fred Katz (@FredKatz) 3 марта 2017 г.