Генменеджер "Кливленда": "Уильямс? Много раз говорил, что нам нужен разыгрывающий"

Генеральный менеджер "Кливленда" Дэвид Гриффин не стал опровергать интерес к разыгрывающему "Далласа" Дерону Уильямсу и, не называя фамилий, подтвердил потребность команды в игроке такой позиции. Ранее стало известно, что "Маверикс" отчислили игрока. В нынешнем сезоне Уильямс набирает 13,1 очка, 2,6 подбора и 6,8 передачи за игру.

– Очевидно, что у нас есть большой интерес к таким игрокам, – цитирует ESPN Гриффина. – Мы уже много раз говорили, что нуждаемся в разыгрывающем игроке. Не буду называть имена, потому что сейчас никто не переходит бесплатно. Но очевидно, что игрок такого плана по-прежнему нужен нашей команде и мы надеемся, что нужный нам человек будет заинтересован в присоединении к нашей семье. Считаю, что мы будем конкурентоспособными на этом рынке.