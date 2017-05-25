Генеральный менеджер "Торонто" перешел в "Орландо" в обмен на пик второго раунда

Новым президентом по баскетбольным операциям "Орландо" стал Джефф Уэлтман, сообщает клубная пресс-служба. Ранее он занимал должность генерального менеджера в "Торонто". Взамен канадский клуб, по информации The Vertical, получит пик второго раунда драфта-2018, который достался флоридцам от "Лейкерс" в результате обмена Дуайта Ховарда.

Уэлтман был повышен до генерального менеджера в "Рэпторз" год назад. Тем не менее, он решил покинуть "Торонто", чтобы ни от кого не зависеть в принимаемых решениях. Возможным преемником функционера называется Бобби Уэбстер, работавший его помощником.

Отметим, что Уэлтман уже принял первое кадровое решение в "Орландо", назначив ранее работавшего в "Милоуки" Джона Хэммонда генеральным менеджером "Мэджик".