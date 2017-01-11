Гарнетт стал консультантом "Клипперс"

Самый ценный игрок НБА сезона-2003/04 Кевин Гарнетт согласился стать консультатом "Клипперс", сообщает LA Times. 15-кратный участник Матчей звезд завершил карьеру минувшим летом и с тех пор работал на телевидении. 40-летний Гарнетт никогда не выступал за клуб из Лос-Анджелеса, но играл под руководством главного тренера Дока Риверса в "Бостоне", в составе которого стал чемпионом в сезоне-2007/08.

Предполагается, что Гарнетт в первую очередь будет работать с "большими" "Клипперс". Отметим, что в декабре он уже сотрудничал с "Милуоки", где провел несколько занятий с Яннисом Адетокунбо, Тоном Мэйкером и Крисом Миддлтоном.