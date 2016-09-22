Гарнетт хочет завершить карьеру?

Форвард "Миннесоты" Кевин Гарнетт​ ведет переговоры с руководством клуба о выкупе своего контракта, сообщает ESPN. По информации издания, 40-летний баскетболист хочет выкупить свой контракт, который действует еще год, и завершить карьеру несмотря на то, что предстоящий сезон может стать для него 22-м в НБА, что будет рекордным показателем. Стоит отметить, по условиям договора, его зарплата в последний год действия соглашения составит 8 миллионов долларов.

- Я пока не разговаривал с Гарнеттом, - отметил владелец "Миннесоты" Гле Тэйлор. - Нужно решить, будет он играть или нет. Отправил ему сообщение со словами: "Хочу, чтобы вы приняли решение". Ответа пока я не слышал.