Галлинари покинет "Денвер" на правах неограниченно свободного агента

Форвард "Денвер" Данило Галлинари намерен отказаться от опции продления контракта на следующий сезон с зарплатой в 16,1 миллиона долларов и стать свободным агентом летом, утверждает Yahoo Sports. 28-летний итальянец получит статус неограниченно свободного агента и будет вести переговоры с другими клубами.

Тем не менее, отмечается, что "Наггетс" все еще рассчитывает заключить новый долгосрочный со своим игроком.

В минувшем сезоне Галлинари в среднем за матч набирал 18,2 очка, а также делал по 5,2 подбора и 2,1 передачи.