Галлинари перешел в "Клипперс"

"Атланта", "Денвер" и "Клипперс", как и ожидалось, совершили трехсторонний обмен, в результате которого в клуб из Лос-Анджелеса перешел Данило Галлинари, информирует официальный сайт НБА. Итальянский форвард находился в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что "Клипперс" мог предложить ему контракт на 3 года и 65 миллионов долларов.

Также в сделке поучаствовала "Атланта", которая получила от "Клипперс" Джамала Кроуфорда, Даймонда Стоуна и первый пик драфта (защищенный в топ-3). "Денвер" получил от "Хокс" право выбора во втором раунде драфта-2019.