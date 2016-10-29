"Финикс" приглашает Ронни Прайса в тренерский штаб

Главный тренер "Финикса" Эрл Уотсон приглашает 33-летнего разыгрывающего Ронни Прайса войти в свой тренерский штаб. Игрок подписал летом контракт с "Оклахомой", но не был включен в заявку на сезон, хотя и рассчитывает продолжить игровую карьеру.

– Просто приходи к нам, – цитирует RealGM Уотсона. – Нам нужен твой опыт. Хочешь работать в офисе? Хочешь быть скаутом? Хочешь работать с игроками? Просто приходи. Я хочу провести с тобой переговоры (смеется). Прайс еще хочет играть. Он слишком хорош на площадке. Так что придется звать его каждое воскресенье.