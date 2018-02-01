"Финикс" прервал серию из пяти поражений, обыграв "Даллас"

"Финикс" дома обыграл "Даллас" (102:88) в матче регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета прервали серию из пяти поражений подряд, одновременно продлив аналогичную серию гостей до пяти игр.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 20 очков. Его партнер по команде Маркиз Крисс оформил дабл-дабл (15 очков + 12 подборов). У проигравших точнее всех был Деннис Смит (17).

НБА

Регулярный чемпионат

"Финикс Санс" - "Даллас Маверикс" - 102:88 (36:17, 21:29, 24:15, 21:27).