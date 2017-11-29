"Финикс" победил "Чикаго", Букер набрал 33 очка

"Финикс" обыграл "Чикаго" со счетом 104:99 в матче регулярного чемпионата НБА. "Буллз" потерпели шестое поражение подряд, "Санс" прервали серию поражений из трех игр кряду.

В составе победителей 33 очка набрал Девин Букер, украинский баскетболист Александр Лень оформил дабл-дабл (13 очков + 18 подборов). У "Чикаго" лучшим игроком стал Джастин Холидэй, набравший 25 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Финикс" – 99:104 (29:28, 14:18, 27:27, 29:31)

Ч: Холидэй (25), Данн (24), Маркканен (12)

Ф: Букер (33), Уоррен (25), Лень (13 + 18 подборов)