"Финикс" одолел "Нью-Орлеан" в овертайме, Букер набрал 38 очков

"Финикс" нанес поражение "Нью-Орлеану" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 112:111 в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пеликанс" Девин Букер, набравший 38 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Финикс" – 111:112 ОТ (29:30, 32:28, 18:23, 23:21, 9:10)

Н: Дэвис (22 + 11 передач), Джонс (19), Мур (16).

Ф: Букер (38), Уоррен (18), Бледсоу (17).

"Мемфис" – "Клипперс" – 88:99 (20:23, 15:30, 22:23, 31:23)

М: Конли (30), М. Газоль (21), Рэндольф (15).

К: Пол (27 + 11 передач), Гриффин (14 + 10 подборов), Редик (12).