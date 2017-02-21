"Финикс" хочет выменять Фэйворса у "Юты", "Джаз" интересен Лу Уильямс

Форвард "Юты" Деррик Фэйворс попал в сферу интересов "Финикса", сообщает The Salt Lake Tribune. При этом сами "джазмены" хотят заполучить защитника "Лейкерс" Лу Уильямса. В клубе не стремятся расставаться с Фэворсом, но готовы выслушать предложения по 25-летнему игроку.

Форвард выступает за "Юту" с 2011 года. В нынешнем сезоне из-за травмы он принял участие только в 40 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 9,2 очка и делая 6,1 подбора.

Уильямс в 2015 году подписал трехлетний контракт с "Лейкерс" на 21 миллион долларов. Помимо "Юты" к 30-летнему ветерану проявляют интерес несколько команд, борющихся за плей-офф. В нынешнем сезоне он принял участие в 58 матчах регулярки, набирая 18,6 очка, делая 3,2 передачи, 2,3 подбора и 1,1 перехвата за игру.