"Финикс" готов обменять первый выбор драфта в случае хорошего предложения. По словам генерального менеджера клуба Райана Макдоно, в НБА есть несколько игроков, ради которых можно расстаться с пиком. Ранее сообщалось, что под первым номером "Финикс" хочет выбрать защитника "Реала" Луку Дончича или центрового Университета Аризоны Деандре Эйтона.

– Конечно, мы готовы обменять пик. Будем расссматривать варианты, - цитирует Макдоно ESPN. - Ближе к драфту, когда пройдут собеседования, тренировки и тесты, у нас будет больше информации. Мы открыты для предложений. В НБА есть несколько ветеранов, ради которых мы будем готовы расстаться с пиком. Будет тяжелый месяц.