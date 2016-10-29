"Филадельфия" проиграла "Атланте", Эмбиид набрал 14 очков

"Атланта" на выезде в матче регулярного чемпионата НБА разгромила "Филадельфию" – 104:72. Самым результативным игроком встречи с 17 очками стал форвард "Хокс" Пол Миллсэп. Центровой гостей Дуайт Ховард отметился лишь двумя очками при семи подборах. Новички "76-х" Джоэль Эмбиид и Серхио Родригес набрали по 14 очков.

Для "Атланты" эта победа стала второй на старте сезона. "Филадельфия" потерпела второе поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Атланта" – 72:104 (24:29, 15:24, 19:21, 14:30)

Ф: Эмбиид (14), Родригес (14), Холмс (10).

А: Миллсэп (17), Корвер (15), Мускала (14), Шредер (11 + 11 передач), Сефолоша (11).