"Филадельфия" потеряла Холмса из-за перелома запястья

Центровой "Филадельфии" Ричуан Холмс получил тяжелую травму в предсезонном матче с "Бостоном". По информации The Athletic, 23-летний баскетболист сломал лучевую кость левого запястья. Правда, перелом обошелся без смещения. Сроки восстановления игрока пока неизвестны. Он пройдет новое медицинское обследование через три недели.

Холмс был выбран "Филадельфией" под общим 37-м номером на драфте-2015. В минувшем сезоне он принял участие в 57 матчах регулярки, в среднем проводя на паркете 20,9 минуты, набирая 9,8 очка, делая 5,5 подбора и 1,0 блок-шота.