"Филадельфия" потеряла Эмбиида на неопределенное время

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид не поможет своей команде в ближайших матчах из-за проблем с коленом, сообщает пресс-служба "76-х". Ранее у 22-летнего игрока диагностировали надрыв мениска, но врачи решили не прибегать к хирургическому вмешательству. Теперь неизвестно, когда именно Эмбиид сможет вернуться на паркет.

Центровой из-за своего колена принял участие лишь в одной игре с 20 января и пропустил звездный уик-энд. Ранее "Филадельфия" объявила, что выбранный под первым номером на драфте-2016 Бен Симмонс не сможет сыграть за команду в этом сезоне. На счету Эмбиида 31 матч в текущем розыгрыше регулярки, камерунец в среднем набирал 20,2 очка, делал 7,8 подбора, 2,5 блок-шота, 2,1 передачи и 0,9 подбора за игру.