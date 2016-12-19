"Филадельфия" одолела "Бруклин" с разницей в одно очко

"Филадельфия" взял верх над "Бруклином" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 108:107. В параллельной встрече "Торонто" крупно переиграл на выезде "Орландо" – 109:79.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Бруклин" – 108:107 (30:32, 24:25, 29:29, 25:21)

Ф: Эмбиид (33 + 10 подборов), Ильясова (22), Ковингтон (15).

Б: Лопес (22), Харрис (19), Лин (16).

"Орландо" – "Торонто" – 79:109 (30:23, 21:32, 13:29, 15:25)

О: Фурнье (15), Пэйтон (13), Ибака (10).

Т: Дерозан (31), Валанчюнас (16 + 13 подборов), Лоури (16).